​Fase 3, Universo Salute riapre alle visite dei familiari​

Da lunedì 29 giugno, la sede di Bisceglie di Universo Salute riapre alle visite dei familiari in zone esterne opportunamente attrezzate.

Secondo le disposizioni della Regione Puglia (DPCM del 9 marzo 2020 art. 2, comma q), la visita era già autorizzata in casi eccezionali dalla Direzione Sanitaria, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici.

Per detti casi il medico dell’unità operativa, valutata la richiesta del familiare come non differibile, presenterà richiesta autorizzativa in DS (Mod. PO 03.04 Rev.1 del 24/06/2020) e dovrà effettuarsi screening e dichiarazione di responsabilità (quest’ultima a cura e sottoscritta dal parente in visita).

Dal 29 giugno pv. verranno inoltre autorizzate visite in numero maggiore, purché effettuate in zone esterne di pertinenza della struttura (area esterna, giardino) ed alla presenza di un operatore.

Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da COVID 19.

Per il familiare che accede alla struttura è obbligatorio compilare la scheda di valutazione per ingresso di visitatori con screening e dichiarazione di responsabilità.

Per disciplinare l’accesso dei parenti nelle aree esterne, dovendo comunque contenere l’afflusso, i parenti dovranno preannunciare la visita e stabilire giorno ed orario con il Coordinatore Infermieristico.

Le visite nelle aree esterne saranno consentite dalle 17 alle 19, limitando a 30 minuti l’incontro con ciascun paziente, per favorire il maggior numero di richieste.

Per queste ultime visite il familiare dovrà “accordarsi” con il Coordinatore telefonicamente, dalle 10 alle 12, per stabilire giorno e orario.