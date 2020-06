​Spina: «Non c'è uno straccio di Bilancio. A Bisceglie la Svolta la pagano i cittadini»

«L’opposizione, invitata su richiesta del sindaco a una conferenza dei capi-gruppo per fare il punto sulla grave situazione economica comunale, è rimasta sconcertata nell’apprendere che, ormai a luglio, non esiste neanche una bozza di bilancio».

A raccontarlo è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che prosegue: «È ormai certo quindi che:

1) Non ci saranno sconti Tari, neanche per i commercianti che sono rimasti chiusi forzatamente durante il periodo Covid.

2) non ci saranno sconti imu o riduzioni anche per i proprietari che vorranno esentare dai canoni di affitto i locatari titolari di partite iva.

3) non ci saranno indennità per i commercianti chiudi mesi e mesi per il Covid, ne’ ci saranno agevolazioni economiche per ile fasce indigenti.

4) non ci saranno fondi comunali per sostenere le manutenzioni e i servizi pubblici come i trasporti, con le circolari che non funzionano proprio nel periodo in cui dovrebbero essere vitali per dare linfa ai servizi turistici.

5) non ci saranno contributi e sostegni economici alle associazioni per organizzare eventi.

Insomma, mentre le altre città pugliesi organizzano manifestazioni culturali è spettacolari (come Battiti Live), Bisceglie agonizza nella sporcizia e nel degrado, in attesa che Angarano si decida a presentare il bilancio 2020 del dis...(esto?) ...astro annunciato. La città è morta e i cittadini stanno soffrendo nel vedere come è bastato un breve periodo di un’amministrazione "svoltista" incapace e interessata solo a fare i fatti propri per distruggere tutto il duro lavoro fatto negli anni precedenti. Chi approverà il bilancio del “dissesto” annunciato? Chi accetterà il rischio di perdere i diritti di fare politica e attività amministrativa (in caso di dissesto i responsabili pagano i danni e non possono ricevere incarichi né essere candidati per 5 anni)?

Rimane il fatto che, per la prima volta nella storia di Bisceglie, mentre a Barletta per esempio hanno approvato il bilancio già il 31 dicembre, a luglio non si è neanche impostata una bozza di bilancio su cui discutere. La stagione turistica quindi rimarrà un’incognita affidata alla iniziativa individuale degli imprenditori (Angarano, non approvando il bilancio 2020, si è “lavato le mani”!). Tanto a Bisceglie, dove i danni della Svolta li pagano solo i cittadini, le norme imperative su bilanci e consuntivi non si applicano».