Banca Popolare di Bari obbligata a consegnare documenti. Ora le costituzioni di parte civile

Il tribunale di Trani, nella persona della dott.ssa Moscatelli, ha condannato la Banca Popolare di Bari a consegnare ad un azionista la documentazione riguardante l’acquisto dei titoli che, sebbene fosse stata richiesta diversi mesi fa, non era mai stata fornita.

"Speriamo – commenta l’Avv. Antonio Calvani, referente dell’Unione Nazionale Consumatori – che questo importante provvedimento induca la Banca Popolare di Bari a fornire con sollecitudine la documentazione agli azionisti che ne hanno pieno diritto, non facendoli aspettare per mesi in strazianti e immotivate attese".

"Sono tanti gli azionisti – aggiunge l’Avv. Patrizia Colonna – che si rivolgono al nostro sportello per ricevere consigli su come uscire dal guado in cui si trovano a causa delle vicissitudini finanziarie e giudiziarie della Banca Popolare di Bari, ma in molti sono privi della documentazione necessaria per poter analizzare il loro caso e questo rende impossibile ogni valutazione. Gli ordini di acquisto, il contratto quadro, le profilature MIFD sono essenziali per poter comprendere se vi siano i presupposti per affrontare un giudizio finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni. Grazie a questo provvedimento, peraltro con condanna alle spese legali a carico della Banca, il nostro assistito potrà venire in possesso di tutta la documentazione richiesta”.

"Avevamo già sottoposto questa problematica ai Commissari della Banca Popolare di Bari, in occasione del primo incontro svoltosi ai primi di febbraio con le associazioni che tutelano i risparmiatori, incassando la massima disponibilità ad accelerare le pratiche di consegna della documentazione richiesta dagli azionisti, tuttavia spiace rilevare come queste promesse siano rimaste del tutto inevase, costringendoci a ricorrere alla magistratura per il riconoscimento di un sacrosanto diritto".

Intanto il procedimento penale contro gli ex amministratori della Banca Popolare di Bari sta partendo e l’Unione Nazionale Consumatori sta raccogliendo le adesioni per la costituzione di parte civile. I tempi sono stretti dal momento che c'è tempo sino al 05 luglio 2020 per gli azionisti che volessero aderire.