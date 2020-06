Giustizia svenduta, il 9 luglio la sentenza per l'ex pm Savasta

È attesa tra due settimane, il prossimo 9 luglio, la sentenza del processo con rito abbreviato per Antonio Savasta, l’ex pm di Trani coinvolto insieme al collega Michele Nardi, quest’ultimo a giudizio con rito ordinario, nell’inchiesta "Giustizia svenduta".

Savasta (che si è poi dimesso dalla magistratura) e Nardi furono arrestati nel gennaio 2019 con l’accusa di aver garantito esiti processuali favorevoli in diverse vicende giudiziarie e tributarie in favore di alcuni imprenditori in cambio di ingenti somme di danaro e, in alcuni casi, di gioielli, diamanti e varie utilità. Assieme ai due magistrati fu arrestato l’ispettore di Polizia Vincenzo Di Chiaro.

L’udienza di ieri a carico di Savasta, celebrata dinanzi al gup di Lecce Cinzia Vergine, è stata dedicata agli interventi dei difensori di Savasta dopo che l’accusa ha chiesto per lui la condanna a 10 anni e 8 mesi. I legali Massimo Manfreda e Alicia Mejia Fritsch hanno chiesto l’assoluzione dell'ex pm da alcuni dei reati contestati e la derubricazione per quelli più gravi, puntando sulla valorizzazione dell’atteggiamento collaborativo avuto durante le indagini.

Con Savasta sono a giudizio con rito abbreviato l’ex pm tranese Luigi Scimè, per il quale i pm salentini hanno chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi, l'imprenditore Luigi D’Agostino (4 anni), 4 anni e mesi 4 per l'avvocato Ruggiero Sfrecola e 2 anni e 8 mesi per l’avvocato Giacomo Ragno.