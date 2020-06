“Libri nel Borgo Antico”, aperte le iscrizioni per i volontari dell’undicesima edizione

Al varo l’organizzazione dell’undicesima edizione del Festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che si svolgerà a Bisceglie dal 27 al 30 agosto. Da alcuni giorni sono attive le iscrizioni dei volontari.

Vero motore della rassegna, i volontari potranno anche quest’anno vivere un’esperienza formativa stimolante e di crescita, tra migliaia di libri e centinaia di autori.

Per iscriversi basta compilare, entro le ore 20 di martedì 30 giugno 2020, il form on line pubblicato sul sito della manifestazione al link http://www. librinelborgoantico.it/i- volontari/ . E’ accolta la partecipazione di sole/i volontarie/i maggiorenni. Quest’anno le volontarie e i volontari potranno anche vivere l’esperienza de “Il Borgo delle Meraviglie” che prenderà il via il 4 luglio.

L’iscrizione va completata recandosi alla sede dell’Associazione Borgo Antico in via Cardinale Dell’Olio n. 66, aperta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.