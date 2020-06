Azione Cattolica diocesana: un confronto sulla bioetica ai tempi del covid-19

«Il Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana – si legge in una nota associativa - in considerazione dell’emergenza sanitaria che ci ha visti tutti coinvolti nella pandemia del Covid19, intende promuovere una riflessione su temi di bioetica.

A guidarci in questa riflessione ci saranno il teologo e filosofo, esperto in bioetica, don Massimo Serio ed il medico ospedaliero, infettivologo, dott. Ruggiero Losappio. Insieme, avranno modo di illustrarci, sia da un punto di vista teoretico che esperienziale, quanto sia importante accompagnare la vita umana, soprattutto nei momenti così delicati».

L’incontro sarà introdotto dal Presidente diocesano di Azione Cattolica, Franco Mastrogiacomo, che «evidenzierà l’attenzione della nostra Associazione a questa realtà sociale che ci chiama a precise responsabilità; le conclusioni sono affidate all’Assistente unitario di AC, don Gaetano Corvasce, che in un’ottica di fede donerà parole di speranza per continuare ad essere nel nostro quotidiano cristiani che richiedono formazione per vivere il presente in modo costruttivo».

Il tema scelto è: “La vita in … sospesi al tempo del covid” che si svolgerà lunedì 22 giugno, alle ore 20.00, sulla piattaforma digitale zoom. «Per ragioni di sicurezza – riferisce sempre la nota - il link d' accesso alla suddetta piattaforma verrà comunicato qualche minuto prima dell’evento. Si richiede ai partecipanti di inserirsi nella videoconferenza con microfono e video disattivati per facilitare il dialogo tra gli esperti. Tutti potranno usufruire della chat per porre domande alle quali i relatori risponderanno anche in un secondo momento in forma scritta, qualora non lo abbiano fatto durante la videoconferenza».

Per ricevere link di accesso rivolgersi all'Azione Cattolica diocesana.