Boccia all'Ordine degli Infermieri: «La prevenzione territoriale serve se investiamo su di voi»

"Gli infermieri, così come i medici, sono stati i protagonisti assoluti della lotta in trincea al Coronavirus, sempre in prima fila senza mai tirarsi indietro. Non finiremo mai di dirvi 'grazie'". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, incontrando a Bisceglie i rappresentanti della FNOPI, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche guidati dal presidente provinciale Barletta Andria Trani, Giuseppe Papagni.



"Le vostra richieste, inviate al Ministro Speranza e al Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, - ha aggiunto il ministro Boccia rivolgendosi agli infermieri - sono arrivate all’attenzione della Stato-Regioni ed è necessario ribadire che equità, valorizzazione della multidisciplinarietà e giustizia nell’organizzazione del lavoro sui territori regionali sono richieste condivise da tutti noi.



Rappresentate più della metà degli organici delle professioni sanitarie italiane e quando il Paese ha avuto bisogno di voi avete mostrato grande generosità. Lunedì ringrazieremo e premieremo i volontari che, nei momenti più drammatici del Covid-19, hanno risposto ai bandi della Protezione civile. Ma non bastano ora gli attestati di stima e di gratitudine, il futuro della sanità italiana passa attraverso l’investimento dello Stato e delle Regioni nella conoscenza, nell’innovazione nelle specializzazioni e nella professionalità; le esigenze di modernizzazione della prevenzione territoriale passa attraverso il vostro prezioso lavoro".