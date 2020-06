Il Borgo delle Meraviglie: ecco come si snoderà il percorso commerciale

Dal prossimo 4 luglio, grazie all’iniziativa “Il Borgo delle Meraviglie”, promossa e sostenuta da Gal – Ponte Lama, Associazione “Borgo Antico” e Confcommercio Bisceglie, il centro storico di Bisceglie tornerà ad ospitare negozi, botteghe e antichi mestieri del territorio all’interno dei locali del Borgo Antico che saranno messi a disposizione gratuitamente fino al 23 agosto (con possibilità di proroga).

Il percorso commerciale prenderà il via all’altezza del Teatro Garibaldi, antica sede della Porta Zappino, e giungerà fino alla Porta di Mare, attraversando e spaccando in due il centro storico e rappresentando un ideale camminamento fino al porto. La “via della Porta” proseguirà in Piazza Duomo e dunque in Piazza Tre Santi, passando per Arco Fanelli e Pendio San Marco, e, parallelamente, per Pendio San Matteo e via Albrizio.

C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui erano numerose le attività commerciali che operavano nella cinta del centro storico. Già dal 1800, come si evince dalle pagine degli annuari storici dell’epoca, il Borgo Antico della città pullulava di artigiani e commercianti. L’ambizione del progetto “Il Borgo delle Meraviglie” è quindi quella di rianimare il centro storico di Bisceglie grazie alla presenza di negozi e botteghe artigianali, con un’attenzione particolare alla vendita di prodotti tipici e al recupero di antichi mestieri, affiancati da boutique e negozi di abbigliamento, negozi di gadget turistici e articoli per l’infanzia, attività di vendita di prodotti enogastronomici, fiorai e botteghe d’arte. L’obiettivo è quello di innescare una “reazione a catena” virtuosa che permetta il concretizzarsi di una reale e duratura ripresa delle attività economiche e commerciali nei locali della città vecchia.

Fare domanda per accedere ad uno dei locali commerciali dismessi che saranno messi a disposizione gratuitamente per il loro riuso temporaneo è semplice e veloce. È infatti sufficiente compilare l’apposito modulo di adesione disponibile sui siti ufficiali di Gal – Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie e Libri nel Borgo Antico ed inviarlo all’indirizzo mail info@borgodellemeraviglie.it o consegnarlo brevi manu presso la sede di Confcommercio Bisceglie (Via Capitan Gentile, 13).

L’avviso pubblico è rivolto a commercianti, artigiani, aziende agricole e agro-alimentari, artisti, designer e operatori culturali. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 20 giugno.