Fitto calendario di disinfestazioni, derattizzazioni e deblattizzazioni

L’Amministrazione Comunale di Bisceglie, di concerto con l’azienda deputata al servizio, La Pulita & Service”, ha predisposto un fitto calendario di interventi di disinfestazione sul territorio comunale che si protrarranno in tutti i mesi estivi.

A giugno il calendario delle attività prevede dieci mattinate dedicate alla disinfestazione antilarvale per coprire tutto il territorio comunale con l’obiettivo di evitare la proliferazione di insetti. Sempre a giugno è prevista la disinfestazione antialare adulticida il 25, dalle ore 23 alle 5.30 del giorno successivo, e tre operazioni di derattizzazione il 22, 23 e 24 giugno.

A luglio si procederà alla deblattizzazione dal 20 al 24 luglio, dalle 6 alle 10 e sarà ripetuta la disinfestazione antialare adulticida il 16 e il 30, dalle ore 23.30 alle 5.30 del giorno successivo. La derattizzazione sarà eseguita dal 20 al 22 luglio.

Folta attività anche nel mese di agosto, con la deblattizzazione dal 25 al 29, la disinfestazione antialare adulticida il 4, 11 e 25; la derattizzazione dal 25 al 27. Si proseguirà anche a settembre con deblattizzazione e derattizzazione per 5 giorni consecutivi, dal 7 all’11 e la disinfestazione antialare adulticida il 10 e 17 settembre.

Durante lo svolgimento della disinfestazione adulticida si raccomanda alla cittadinanza di tenere chiuse porte e finestre delle proprie abitazioni e di non lasciare all’aperto generi alimentari e indumenti. Tutti i prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.

“Con interventi ripetuti e costanti, già calendarizzati per un’opportuna e strategica pianificazione, puntiamo a garantire un ottimo livello di igiene sul territorio comunale ed evitare disagi a cittadini e turisti che soggiorneranno nella nostra Città in estate”, ha sottolineato Angelo Consiglio.

“L’emergenza Covid ha ritardato gli interventi ma c’è un impegno significativo dell’Amministrazione Comunale a cui deve corrispondere anche quello dei cittadini”, ha aggiunto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Chiediamo loro di rispettare scrupolosamente giorni e orari di conferimento dei rifiuti, di non abbandonare spazzatura in strada, di prestare attenzione ad evitare ristagni di acqua nei condomini e nelle proprietà private. Solo collaborando possiamo raggiungere un obiettivo comune”.