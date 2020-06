Il 20 e 21 giugno corso di formazione “Volontari di Protezione Civile”

Il Centro Operativo Comunale (Coc) di Bisceglie ha organizzato un corso di formazione “Volontari di Protezione Civile” a tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente. Il corso si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 20 nella “sala Betania” della parrocchia di San Lorenzo, in via Curtatone 5 (traversa di via San Lorenzo). Sabato 20 giugno sono in programma il modulo generale (storia della Protezione Civile, catena di controllo e comando, metodo Augustus, strutture operative e attivazioni) e il modulo logistico (prontezza operativa e dotazioni di protezione individuale). Domenica 21 giugno invece il calendario prevede il modulo sanitario (primo soccorso e sicurezza per gli operatori volontari) e il modulo legislativo (D. Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile, benefici di legge per le organizzazioni di volontariato ed i suoi operatori). Il corso è aperto a tutti i cittadini, con prelazione ai volontari di organizzazioni territoriali. Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo segr.cocbisceglie@virgilio.it o telefonare al 348.521.6826. L’attestazione di frequenza sarà rilasciata a coloro che saranno presenti ad almeno 5 ore di corso.