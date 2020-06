Il Rotary club Bisceglie dona prodotti per l’infanzia alla Caritas

Il 13 giugno 2020 in tutto il Distretto Rotary 2120, comprendente Puglia e Basilicata, si è celebrata la Giornata dei Rotariani, con iniziative di servizio diffuse sul territorio.

Il Rotary Club di Bisceglie, presieduto da Caterina Bruni, ha inteso completare il service a favore della Caritas di Bisceglie con la donazione di una fornitura di pannolini, detergenti e alimenti per l’infanzia, che si aggiunge agli alimentari consegnati nel mese di maggio e alla cabina ozonizzatrice per indumenti installata lo scorso 4 giugno.

Inoltre, nella serata di venerdì 12 giugno, ha avuto luogo un interessantissimo workshop per il rilancio economico della Regione Puglia, organizzato dal Rotary Club Bisceglie, con la partecipazione di attori economici del nostro territorio.

Nella prima parte del workshop si è discusso nell’ambito di tavoli tematici dedicati all’agroalimentare, al turismo, all’industria, al commercio, al terzo settore e agli aspetti amministrativi e di semplificazione burocratica. La sintesi dei lavori di ciascun tavolo è stata poi presentata in una sessione plenaria, alla presenza del Gen. Pasquale Preziosa, socio del Rotary Club Bisceglie e componente della task force regionale istituita dal Presidente Michele Emiliano per il rilancio economico della Puglia. È stato il Gen. Preziosa, infatti, a voler ascoltare le voci di imprenditori, professionisti e attori economici in vista dei lavori di programmazione che si svolgeranno a livello regionale.

È scaturito un ampio dibattito, focalizzato su proposte concrete per lo sviluppo dei settori chiave dell’economia pugliese, che potranno contribuire al lavoro dei vertici della Regione volto a favorire la ripresa e lo sviluppo del nostro territorio.