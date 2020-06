Processo Magistrati, teste cambia versione sul Rolex da 30mila euro

Davanti ai giudici del Tribunale di Lecce, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto gli ex Pm di Trani Michele Nardi e Antonio Savasta, si è presentata la donna ritenuta l'amante dell'imprenditore coratino Flavio D'Introno.

Al centro dell'attenzione vi sarebbe il Rolex in oro rosa, modello Daytona e dal valore nominale di 30mila euro, che D'Introno avrebbe comprato per corrompere l'ex Pm di Trani Nardi per ottenere sentenze a favore durante un processo di usura a suo carico. Stando alla nuova testimonianza la teste ha però ha smentito questa versione dichiarando che fu lo stesso imprenditore a suggerirle quella versione.

L'esistenza di questo orologio era stata confermata dallo stesso gioielliere che lo aveva venduto a D'Introno. Alla luce di queste dichiarazioni la Pubblica Accusa ha disposto ulteriori accertamenti mentre i difensori di Nardi hanno nuovamente chiesto la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.