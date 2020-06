​Il Sindaco: Bravo Aldo, gli imbecilli che imbrattano la stele di Giovanni Paolo II imparino da lui

«Cominciamo la settimana con un buon esempio, quello di Aldo, che si dedica alla pulizia delle spiagge a dispetto degli incivili che invece, pur potendo comodamente usare i cestini, deturpano il nostro paesaggio e il nostro bellissimo mare dopo essersene serviti».

A riprendere la storia raccontata da BisceglieLive.it è il Sindaco, Angelantonio Angarano che ha voluto ricordare che «Come Aldo, nei giorni scorsi, altri cittadini e associazioni giovanili come Bisceglie Illuminata e Muvt hanno ripulito la costa. Muvt nello scorso fine settimana si è occupata di un incontro sull’economia sostenibile e tante realtà associative della nostra Città denotano spiccata sensibilità ambientale organizzando manifestazioni per informare e sensibilizzare sul tema.

Ad Aldo e a tutti coloro che hanno dedicato e dedicano, anche in silenzio, tempo ed energie all’encomiabile attività dal grande valore civico va il nostro plauso e il nostro ringraziamento. Anche con le forza delle buone azioni, la potenza degli esempi positivi, l'amore per la nostra Città possiamo sconfiggere l’inciviltà di chi sfregia la nostra bellezza con deprecabile egoismo. E così mentre qualche imbecille imbratta la stele dedicata a San Giovanni Paolo II con scritte e simboli di cui probabilmente ignora anche il significato, ci sono persone che si prodigano per il bene comune senza chiedere nulla in cambio.

Bravo Aldo, bravi ragazzi, grazie per quello che fate, che va oltre l’attività pratica ma è un’azione simbolica, una chiamata alle “armi” del buon senso, della cultura e dell'educazione, della collaborazione