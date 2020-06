Nella vita fa il dipendente delle Poste Italiane. Ha 38 anni ed ha maturato una grande passione per l'ambiente e per la cura del territorio. Aldo Caputi non riesce a a essere indifferente al degrado e allo scempio delle spiagge di Bisceglie. E così, ogni giorno, appena smette di lavorare si reca in una spiaggia diversa e cerca di porre riparo all'incuria dei suoi concittadini.

In queste foto si trova al Salsello. Un esempio che ci si augura possa essere seguito da tanti nostri concittadini. A cominciare da quelli che. invece, lasciano sulle nostre spiagge quintali di rifiuti che potrebbero essere conferiti normalmente negli appositi contenitori. Basterebbe solo un po' di buona volontà. Oppure seguire l'esempio di Aldo Caputi.