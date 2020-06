«L’Amministrazione Angarano restituisca subito le somme degli abbonamenti al servizio circolari relativi ai mesi in cui il servizio è stato soppresso dal comune e ripristini tale servizio di trasporto pubblico essenziale».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Con l’amministrazione Spina - prosegue - vi erano bus gratis agli studenti durante il periodo di ristrutturazione delle scuole e bus navetta gratis l’estate. Ora non solo hanno tolto le “circolari” a tutti i cittadini, ma vengono trattenute le somme degli abbonamenti pagate anche da famiglie indigenti che non hanno potuto usufruire delle circolari, dopo la soppressione del servizio voluta da Angarano & C. Si ripristini subito il servizio delle circolari cittadine, con una interruzione di servizio pubblico che, dopo la fine dell’emergenza Covid, costituisce un vero e proprio reato contro la comunità biscegliese. Ma siamo impazziti?».