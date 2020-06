Biciliae riparte con un nuovo progetto, la #pedalatadiffusa

È stato difficile pensare a qualcosa da poter fare in questo periodo in cui stare insieme "vicini vicini" è quasi tabù...

«Il covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e di conseguenza l’associazione Biciliae Fiab ha (temporaneamente) cambiato il suo modo di pedalare e di farvi pedalare… e ci siamo inventati la pedalata anti-assembramento!».

E' quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione biscegliese.

Domenica 14 Giugno parte il nostro nuovo progetto: la #pedalatadiffusa!

Come partecipare? Semplicissimo:

1. Impegnati a fare una passeggiata in bici nella giornata di domenica 14 Giugno

2. Percorri le strade principali della città di Bisceglie e trova il/i simbolo/i di Biciliae che piazzeremo a sorpresa in uno o più punti che dovrai scoprire (seguici sui nostri profili social per avere qualche suggerimento)

3. Fai una foto con il simbolo di Biciliae in sfondo e pubblicala sul tuo profilo Facebook e Instagram, utilizzando sempre sia il nostro tag Biciliae che l'hashtag #pedalatadiffusa e chiedi ai tuoi amici di lasciare un like e di partecipare a questa challenge

4. Le prime tre foto che prenderanno più like saranno pubblicate sui nostri profili social facebook e instagram nei giorni successivi!



La bicicletta è il mezzo anti-covid per eccellenza, quindi sfruttiamola! Anche se non possiamo ancora pedalare insieme in forma aggregata, ognuno di noi può, in maniera autonoma, partecipare a questo "gioco"! Così da poterci sentire ancora insieme in questo momento in cui le nostre biciclettate in compagnia ci mancano così tanto!