Coronavirus, un solo caso in Puglia. Nessun decesso

​Anche Bisceglie nel tour virtuale​ di Stefano Benni che presenta il nuovo libro: "Giura"

Allegro e malinconico, profetico e nostalgico, lucido e visionario, Stefano Benni nel suo nuovo libro Giura, in libreria dall’11 giugno per Feltrinelli, parla d’amori felici e impossibili, di alberi fatati e di delfini, parla di noi, di chi eravamo e di come siamo diventati. In un