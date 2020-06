Brezza tra gli ulivi e Centro didatticamente: riparte il campo-scuola

La struttura Brezza Tra Gli Ulivi situata a Bisceglie in via M. R. Imbriani, 441, in collaborazione con il Centro socio-culturale “didatticaMente” di Trani, daranno il via anche quest’anno dal giorno 15 giugno al giorno 7 agosto al campo-scuola innovativo di laboratori didattici e ricreativi con l’obiettivo di insegnare qualcosa di nuovo ai bambini ma con lo spirito allegro e divertente che caratterizza le due educatrici professionali, coordinatrici del Centro socio-educativo e l’operatrice di masseria didattica: la dott.ssa Annamaria Palumbo, la dott.ssa Gaia Prudente e Anna Valente. Queste ultime, insieme al proprietario della struttura, Giulio Valente, si sono presi cura della pianificazione del campo-scuola con tutte le misure necessarie anti covid19.

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi direttamente in sede.

La Legge Regionale n. 2/2008 regola il riconoscimento, l’accreditamento e le attività del percorso didattico delle masserie didattiche. La procedura stabilisce criteri e caratteristiche che le aziende agricole devono possedere per richiedere il riconoscimento e lo svolgimento delle attività socio educative”.

La Masseria Didattica “Brezza tra gli Ulivi” di Giulia di Nardo si presenta come la 196esima Masseria didattica iscritta all’Albo delle Masserie didattiche di Puglia.

CHI SIAMO:

L’agriturismo “Brezza Tra gli Ulivi” nasce nel 2014 e vanta una nuovissima struttura immersa nella natura che si affaccia sul mare. L’agriturismo è inserito in un contesto rurale, un posto incantevole a sud di Bisceglie (Bt), in zona Torre Calderina. La nostra struttura vanta l’attestazione di masseria didattica. La “didattica” nella masseria responsabilizza la pratica agricola, assegnandole un ruolo pedagogico che valorizza e consolida la nuova era della multifunzionalità rurale. Ad essa il compito di “fare scuola” a piccoli e grandi, attraverso la promozione dei valori legati all’ambiente, all’alimentazione sana, all’agricoltura ed allo spazio rurale.