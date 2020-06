​Nomina nel Cda di Innovapuglia, archiviata l'indagine su Emiliano. Buone notizie per Spina

«Una buona notizia che conferma la mia fiducia incondizionata nella magistratura, intesa come istituzione. Dopo circa 15 anni di attività amministrativa complessa quale sindaco della città di Bisceglie, Presidente della Provincia Bat e amministratore della stazione unica appaltante della Regione Puglia ci sono 3 punti fermi non confutabili: 1) I bilanci di tali enti sono stati lasciati in condizioni floridissime; 2) I circa 35 fascicoli di indagini (quelle che mi constano) condotte tutte dallo stesso staff specializzato in procedimenti amministrativi non ha acclarato alcun illecito contabile, amministrativo o penale; 3) dopo anni di lavoro duro nell’interesse della comunità non ci sono processi per reati amministrativi a mio carico. Di questi tempi, per un amministratore che ha cambiato la vita della propria comunità con 150 opere pubbliche e innumerevoli atti coraggiosi in favore dei cittadini, poter guardare negli occhi come il primo giorno in cui ha iniziato a fare politica i propri cittadini è l’emozione e la gioia più grande».

E' la reazione del Consigliere comunale ed ex Sindaco di Bisceglie Francesco Spina, alla notizia dell'archiviazione dell'indagine della Procura di Bari nei confronti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, indagato in merito alla nomina dell'ex Sindaco di Bisceglie Francesco Spina nel consiglio di amministrazione di InnovaPuglia.

In un passaggio della decisione del Gip sulla posizione di Emiliano, c'è un esplicito riferimento alla posizione di Francesco Spina: «La disciplina dellinconferibilità anche sulla scorta delle osservazioni formulate dall’Anac nell’atto di segnalazione non poteva applicarsi in assenza di un intervento del legislatore, anche agli incarichi di consigliere di amministrazione. A quell’altezza temporale, pertanto, la carica ricoperta in seno al Consiglio comunale di Bisceglie non era ostativa all’assunzione dell’incarico di amministratore, e perciò correttamente il Sindaco Spina ha dichiarato non sussistenti cause di inconferibilità derivanti dalla predetta carica».

Una affermazione del magistrato barese che non potrà non avere ripercussioni positive anche nel procedimento a carico dell'ex sindaco di Bisceglie.