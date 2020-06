Chiusura del Centro per l'Impiego di Bisceglie, l'on. Galantino si rivolge al Governo

"Quanti sono i centri per l'impiego chiusi in Italia, quanti posti di lavoro sono stati trovati grazie ai navigator e come si intende valorizzare la risorsa dei centri presenti in Italia, se i dati raccontano che è stato un totale spreco di denaro pubblico?"

Sono le domande che il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino, pone al Ministro del Lavoro dopo aver appreso da fonti di stampa che a Bisceglie il centro per l'impiego non ha ancora riaperto i battenti dopo la fase di lockdown.



"Già a gennaio dello scorso anno, recandomi per un sopralluogo nel sopra menzionato centro per l'impiego -dichiara Galantino- avevo constatato gli impedimenti strutturali degli uffici: strumenti obsoleti, sistemi informatici non idonei a garantire i servizi necessari e totale assenza di privacy. Oggi addirittura il centro è chiuso, violando la ratio di un provvedimento che io stesso ho votato e per cui, proprio per questo, sono costretto a chiedere l'intervento del governo. Era stato promesso, infatti, che il potenziamento dei centri per l'impiego nonché il reddito di cittadinanza avrebbero impegnato e dato lavoro ai tanti precari italiani; sono invece costretto a dover affermare che, stando così i fatti, non lavorano né i precari né coloro che dovrebbero aiutarli a trovare un lavoro".