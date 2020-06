​Anche Bisceglie nel tour virtuale​ di Stefano Benni che presenta il nuovo libro: "Giura"

Allegro e malinconico, profetico e nostalgico, lucido e visionario, Stefano Benni nel suo nuovo libro Giura, in libreria dall’11 giugno per Feltrinelli, parla d’amori felici e impossibili, di alberi fatati e di delfini, parla di noi, di chi eravamo e di come siamo diventati.

In un esclusivo tour virtuale, martedì 16 giugno alle ore 18:30 Stefano Benni accoglie i lettori “nella tana del Lupo” per una speciale lettura tratta dalle pagine del nuovo libro Giura. A seguire i lettori avranno l’opportunità di dialogare con l’autore per farsi svelare i suoi segreti più nascosti.

Da Venezia a Palermo, passando per Bisceglie, i lettori potranno acquistare una copia autografata di Giura nelle librerie aderenti all’iniziativa (fino a esaurimento scorte) e avere accesso all’evento online.

Per partecipare i lettori dovranno andare su feltrinellieditore.it/live e registrarsi con il proprio nome e il codice che verrà loro assegnato dalle librerie al momento dell’acquisto del libro.

L’evento è in collaborazione con Feltrinelli.it, Ibs.it, Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie laFeltrinelli Piazza Ravegnana Bologna, Miele Amaro di Cagliari, Dovilio di Caltagirone, UBIK di Catanzaro, Colombre di Erba, UBIK di Foggia, laFeltrinelli Piazza Duomo Milano, laFeltrinelli Piazza dei Martiri Napoli, Lazzarelli di Novara, laFeltrinelli Via Cavour Palermo, UBIK di Potenza, laFeltrinelli Via Appia Roma, Toletta di Venezia, LOVAT di Villorba.