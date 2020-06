Circa un mese fa, l’attrice biscegliese Francesca Lacavalla ha presentato il progetto relativo al “Giardino della Pace”.

Oggi, invece, inizia il racconto di come sia stato possibile realizzare le opere presenti nel giardino sito in via Pendio Cappuccini n.7, in uno spazio limitrofo al Parco Schinosa, a Bisceglie. Nella fattispecie si tratta di impianto, costruzione della Cappellina a seguito dell’arrivo della statua della Regina della pace da Medjugorje, rifugio per i gatti con l’acquisto di due cucce gatto, nuove piante e aiuto giardiniere.

Francesca Lacavalla esplicita: «Sicuramente è una spesa notevole ma le entrate per sostenere il costo del tutto, sicuramente non rientrano nei calcoli dell’economia in vigore. Dalla mia esperienza affermo con sicurezza che un’economia alternativa è possibile, ma bisogna avere il coraggio e la volontà di andare controcorrente. Bisogna fare scelte alternative, impegnarsi, fare sacrifici, pazientare e confidare in Dio. Sto usando un linguaggio fuori moda ma chi decreta le mode, se non un sistema che sponsorizza un’economia più virale dello stesso virus? Perciò dico che sia necessaria una inversione di marcia e credere chel’impossibilesia possibile a Dio ma con la nostra collaborazione. Ci vuole Spirito di Fortezza, i doni dello Spirito mandato in esilio dalla nostra società».

L’attrice biscegliese, in più, prosegue: «Nel 2011, quando ho avuto le chiavi del cancelletto d'accesso allo spazio in questione, mi sono sentita investita di una grande responsabilità. Lo spazio era in uno stato di assoluto degrado e abbandono nonché in condizioni igieniche pietose. Ovunque ci sia uno spazio non edificabile, questo diviene un luogo per scaricare rifiuti d'ogni genere. A nessuno che venga in mente di creare qualcosa di bello. Mai come ora la vita ci pone davanti una sfida da affrontare in modo deciso: combattere per custodire il bello nonostante tutto e a dispetto di tutto».

Risulta attualmente difficile piantare qualsiasi pianta: non c’è molta terra e per giunta l’acqua piovana, scendendo violentemente dal terrazzo durante i temporali, trascina con sé quel poco di terra presente. Francesca ha provato a porre rimedio anche a questo: «In quel periodo stavo seguendo a lezione un ragazzo di scuola media davvero in gamba, figlio di un contadino. Così, ho chiesto consiglio al suo papà su come poter procedere nella mia folle idea del giardino. In quel momento il papà stava pensando di ritirare il ragazzo dalle lezioni non potendomi più pagare per mancanza di lavoro. Eh no! Non sia mai detto! Proprio ora che il ragazzo stava migliorando nei risultati scolastici. E così offro io il lavoro al papà: la costruzione di una canalina che convogli le acque piovane altrove, in cambio delle lezioni. Il papà accetta e nasce non un rapporto di lavoro ma un rapporto umano di amicizia, stima, rispetto e solidarietà. Sono persone generose e con il carrello che portano la terra dalla loro campagna. Il ragazzo conosce il mestiere ed è lui a piantare le prime piante. Si tratta di Pandorea. Con questa bella famiglia continua il rapporto di amicizia e ho seguito con successo anche gli altri due figli. Alla base del nostro rapporto c è la solidarietà umana e la stima reciproca nonché un vero affetto. Non facciamo mai calcoli su chi ha dato di più o di meno. Andiamo avanti con la fiducia e con il cuore. Ci aiutiamo in tutto e siamo sempre disponibili.»

Francesca Lacavalla, dunque, procede spedita nel suo progetto di sensibilizzazione ambientale con la volontà di costituire un gruppo (non solo sui social network) che possa aiutarla nel realizzare il suo sogno verde.