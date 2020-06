Via Nazario Sauro chiusa al traffico nei weekend, dalle 20 all’1

La Giunta Comunale ha deliberato oggi l’istituzione di un’area pedonale urbana in via Nazario Sauro (tratto compreso dall’intersezione tra via La Marina e via La Spiaggia all’incrocio tra via Porto e via della Repubblica) dal 12 giugno al 30 agosto 2020, nei soli giorni di venerdì sabato e domenica e nella fascia oraria compresa tra le ore 20 e l’1 del giorno successivo.

“L’obiettivo”, spiega Angelo Consiglio, Assessore alla viabilità del Comune di Bisceglie, “è incentivare lo sviluppo turistico di una delle zone più suggestive della nostra Città, favorendo il rispetto delle norme di sicurezza post pandemia con ampi spazi a disposizione. La sperimentazione dello scorso anno è stata molto apprezzata dai cittadini e ha reso il waterfront, in continuità con via La Spiaggia, una caratteristica passeggiata sul mare, senza traffico e smog nelle ore serali dei fine settimana, quando aumenta la presenza di gente sulla litoranea. Ci riserviamo di prolungare la misura anche oltre il 30 agosto e stiamo valutando la possibilità di altre aree pedonali in Città”.

“La riconferma dell’area pedonale di via Nazario Sauro è solo uno dei tasselli del piano di mobilità post-Covid al quale stiamo lavorando”, sottolinea il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’emergenza ci ha ulteriormente dimostrato quanto sia importante promuovere la mobilità sostenibile, disincentivando l’uso dell’auto. Serve quindi un cambio di mentalità diffuso. La valorizzazione delle nostre peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche può avvenire pienamente solo attraverso una diversa concezione della mobilità, la creazione di nuove zone pedonali (come quella di prossima realizzazione alla piazza del pesce) e di percorsi urbani sostenibili che favoriscano la fruizione dei nostri luoghi più belli e simbolici, come il porto e il nostro borgo antico, scrigno di tesori, storia e tradizioni”.