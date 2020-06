In Puglia riaprono centri ricreativi e benessere, da lunedì anche cinema e concerti

​Caso lottizzazione, l'ira di Spina: «Caro Angarano, la paura fa 165»

«La paura fa. . . 165! Tre settimane fa avevamo chiesto, opposizioni unite, di trattare in consiglio comunale la lottizzazione 165. Oggi apprendiamo dal farneticante comunicato de "La Svolta" che la 165 non è un atto di cementificazione, che non intendono approvarla (non passa inosservato