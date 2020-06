Festa della Marina, Bisceglie ricorda gli uomini che hanno perso la vita in mare Copyright: n.c.

«Oggi, nella giornata in cui ricorre la festa della Marina Militare, insieme all’Anmi Bisceglie, in una cerimonia sobria e riservata, abbiamo simbolicamente onorato la memoria degli uomini che hanno perso la vita in mare».

E' quanto affermato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Abbiamo rivolto - prosegue - un pensiero ai militari caduti, uomini che hanno servito l’Italia con Onore fino anche al sacrificio estremo, come i sei biscegliesi che hanno perso la vita nell’affondamento della Corazzata Roma, Sebastiano Cassanelli, Francesco Dell’Orco, Mauro De Vincenzo, Girolamo Di Gregorio, Domenico Tortora e il Capitano Guido Schiaroli, biscegliese d’adozione.

E il nostro ricordo è andato ai civili, ai tanti pescatori che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro. Lo storico e giornalista Luca De Ceglia ne ha tracciato la storia in uno dei suoi libri incentrato proprio sui naufragi nella storia marittima. Ne citiamo simbolicamente uno: Giovanni Dell’Olio, di soli 16 anni, morto a bordo del motopeschereccio “Nuova Santa Barbara I” in un tragico incidente nelle acque di San Benedetto del Tronto.

La nostra Città ha un legame profondo con il mare, una risorsa meravigliosa. La cerimonia di oggi è stato proprio un simbolico tributo alla gente di mare, espressione della laboriosità e della tradizione del nostro popolo».