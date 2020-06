Il Borgo delle Meraviglie: il centro storico di Bisceglie rinasce grazie ad artigiani e commercianti

L’antica “via della Porta”, così come denominata fino al secolo scorso via Cardinale Dell’Olio, tornerà ad ospitare negozi, botteghe artigianali e antichi mestieri del territorio dal prossimo 4 luglio grazie all’iniziativa “Il Borgo delle Meraviglie”, promossa e sostenuta da Gal – Ponte Lama, Associazione “Borgo Antico” e Confcommercio Bisceglie. La rinascita del Borgo Antico si concretizzerà quindi in una ripresa delle attività economiche e commerciali, duramente colpite negli scorsi mesi a causa dell’emergenza sanitaria, nei locali della città vecchia che saranno messi gratuitamente a disposizione di chi ne farà richiesta.

La via commerciale partirà dal Teatro Garibaldi, antica sede della Porta Zappino, e giungerà fino alla Porta di Mare, attraversando e spaccando in due il centro storico e rappresentando un ideale camminamento fino al porto. Tale via si animerà grazie alla presenza di negozi e botteghe artigianali, con particolare propensione alla vendita di prodotti tipici e al recupero di antichi mestieri, affiancati da boutique e negozi di abbigliamento, la cui qualità possa rappresentare un ulteriore richiamo per gli avventori. Un vero e proprio “centro commerciale naturale” per far rivivere quella zona della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico per il commercio biscegliese. Il percorso commerciale proseguirà in Piazza Duomo e dunque in Piazza Tre Santi, passando per Arco Fanelli e Pendio San Marco, e, parallelamente, per Pendio San Matteo e via Albrizio.

Il rilancio del commercio di prossimità nel centro storico sarà reso possibile grazie alla riapertura e al riuso temporaneo dei numerosi locali commerciali dismessi. Questi saranno messi a disposizione gratuita dal 4 luglio 2020 al 23 agosto 2020 (con possibilità di ulteriore proroga). Chi ha voglia di sperimentare idee imprenditoriali, creative ed innovative e cerca uno spazio per farlo, può partecipare all’avviso pubblico, disponibile sui siti ufficiali di Gal – Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie e Libri nel Borgo Antico, rivolto a commercianti, artigiani, aziende agricole e agro-alimentari, artisti, designer e operatori culturali.

“Il Borgo delle Meraviglie” sarà una nuova sfida collettiva che coinvolgerà tutti i cittadini e che, con il contributo di ciascuno, trasformerà il Borgo Antico di Bisceglie in un luogo di sperimentazione per il rilancio delle attività economiche, sociali e culturali della città.





IL BORGO DELLE MERAVIGLIE!

IL BORGO DELLE MERAVIGLIE è l’iniziativa promossa da Confcommercio Bisceglie, Gal Ponte Lama e Ass. Borgo Antico per promuovere e rilanciare il commercio di prossimità nel centro storico tramite la riapertura e il riuso temporaneo di locali commerciali dismessi.



Saranno messi a disposizione gratuita, dal 4 luglio 2020 al 23 agosto 2020 (con possibilità di ulteriore proroga) alcuni locali commerciali del nostro bellissimo borgo antico.

Chi ha voglia di sperimentare idee imprenditoriali, creative e innovative e cerca uno spazio per farlo, può partecipare all’avviso: commercianti, artigiani, aziende agricole e agro-alimentari, artisti, designer, operatori culturali.

Noi ci mettiamo: lo spazio, l’energia, la cultura, la musica e l’arte, che allieteranno le serate e la voglia di far rivivere insieme il centro storico della città.

AVVISO PUBBLICO

(Martedì 9/6/2020)

Riaperture temporanee di locali nel Centro Storico di Bisceglie – 04 luglio al 23agosto 2020

PREMESSA

Immaginate i locali del centro storico di Bisceglie, partendo dal Teatro Garibaldi, l’antica sede della Porta Zappino, impolverati e chiusi da tanti anni, che si riaprono e si trasformano in spazi pieni di nuove iniziative commerciali, imprenditoriali e culturali, con i vicoli e le piazzette della nostra bellissima città d’arte che riprendono vita e si ripopolano.

Pensate a una nuova sfida collettiva che ci coinvolge tutti e che con il contributo di tutti trasforma il nostro borgo antico in un luogo di sperimentazione di una grande iniziativa di rilancio delle attività economiche, sociali e culturali nel quale il commercio di prossimità diventa uno strumento di sviluppo ma anche di animazione sociale e culturale del centro storico.

IL PROGETTO

Tutto questo fa parte del progetto denominato “Il borgo delle meraviglie” promosso da Confcommercio Bisceglie, Confagricoltura Bisceglie, Gal Ponte Lama, DUC Bisceglie e Associazione Borgo Antico per sperimentare idee e processi innovativi in grado di coinvolgere le comunità locali per rilanciare e rigenerare il commercio e le economie nel centro storico cittadino. In collaborazione con i proprietari dei locali chiusi, sono stati individuati una serie di spazi non utilizzati e affacciati sulle strade e le piazze principali del centro storico, che saranno messi a disposizione gratuita per la riapertura e il riutilizzo temporaneo durante il periodo estivo, dal 4 luglio 2020 al 23 agosto 2020.

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI

1.1

I contratti di cessione in uso temporaneo con i proprietari degli immobili saranno intestati al Comitato Il Borgo delle Meraviglie (di seguito denominato Comitato) che a sua volta li cederà in uso temporaneo ai rappresentanti delle attività assegnatarie di questo avviso.

1.2

Ciascun vincitore dell’avviso pubblico stipulerà con il Comitato un contratto di corretto utilizzo del locale affidato in cui si impegnerà a svolgere, per l’intero periodo previsto, esattamente le attività nelle modalità indicate nel progetto e si impegnerà a restituire il locale nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto.

1.3

Gli spazi dei locali del centro storico sono di dimensioni ridotte, comprese tra i 15 mq e i 70mq.

L’abbinamento dei progetti ai locali sarà effettuato dopo la chiusura dell’avviso e, su indicazione del Comitato, sarà concordato con ciascun assegnatario.

1.4

A ciascun rappresentante delle attività ammesse sarà affidato a titolo gratuito un locale dotato di allaccio acqua (se necessario) e allaccio elettrico i cui costi saranno a carico del Comitato.

1.5

Ciascun immobile incluso nel progetto sarà assegnato nella condizione in cui si trova, mentre sarà a carico del soggetto affidatario migliorarlo con un allestimento semplice, a basso costo, possibilmente ecologico e originale. Ciascun affidatario dovrà provvedere autonomamente alla pulizia e al decoro dell’immobile con interventi semplici ed efficaci e nel caso dovesse essere necessario anche alla pitturazione.

1.6

Resta a carico dell’affidatario l’apertura, la gestione ordinaria e l’animazione del locale durante il periodo previsto con un orario minimo diurno e/o serale concordato con il Comitato. Gli orari che saranno osservati sono i seguenti: Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e il Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

1.7

Ciascun affidatario può richiedere e concordare l’utilizzo, ove possibile, dello spazio esterno adiacente al locale.

1.8

Il Comitato provvederà alla comunicazione generale dell’iniziativa con materiale di promozione online e offline.

1.9

Ciascun affidatario sarà tenuto a comunicare sui propri canali social l’iniziativa e le attività che proporrà durante il periodo di affidamento del locale.

1.10

Ciascun affidatario dovrà provvedere a dotarsi delle eventuali licenze/autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività proposta e potrà effettuare la vendita di prodotti e servizi secondo il proprio regime fiscale rilasciando gli scontrini o le ricevute previsti dalla legge

ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO

2.1

L’avviso si rivolge a commercianti, aziende agricole ed agroalimentari, artigiani, artisti, designer, singoli o costituiti in reti d’impresa, che abbiano un’idea innovativa e/o di alto valore sociale e culturale e che cercano uno spazio per metterla in pratica. In caso di raggruppamento vanno indicati il soggetto capofila e l’elenco degli altri partecipanti al momento della candidatura.

2.2

Il/la referente del progetto candidato dovrà aver compiuto 18 anni al momento della candidatura.

2.3

L’avviso è rivolto a soggetti italiani e stranieri residenti in Italia o appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea, senza alcuna discriminazione secondo la legislazione italiana ed europea vigenti.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PROPOSTI

3.1 - I proponenti dovranno illustrare dettagliatamente come intendono usufruire degli spazi assegnati, quale tipo di attività insediare, tipologia e descrizione di articoli, beni o servizi prodotti ed erogati, modalità di vendita di beni e/o servizi.

3.2 - Le proposte dovranno essere coerenti con i seguenti due macro ambiti:

a - Attività commerciali e artigianali:

• Attività legate alla rivitalizzazione del commercio al dettaglio di qualità e dell’economia nei centri storici cittadini; spazi di promozione di nuovi modelli di business; produzioni artigianali, moda, manifatturiere digitali e tradizionali; spazi di valorizzazione del commercio locale e delle eccellenze locali; laboratori di artigianato, servizi di design; riciclo e riuso; vendita e degustazioni di prodotti agroalimentari; attività miste e/o inclusive di azioni di natura socio-culturale (es. artigianato/caffè, musica/cibo, teatro/vino, caffè/biciclette, ecc.). Non saranno ammesse attività riferite a settori merceologici similari a quelle già esistenti nell’area interessata.

b - Attività sociali e culturali:

• Attività economiche legate alla valorizzazione della cultura/intercultura, della solidarietà e dell'attivismo civico e dell’arte in tutte le forme e i linguaggi (es. mini-cinema, mini-teatro, mobilità sostenibile, servizi alla persona, alle famiglie e ai turisti, laboratori esperienziali, danza ecc), alla promozione dello sviluppo turistico del territorio (visite guidate, percorsi esperienziali, attività didattiche).

ART. 4 - COME CANDIDARSI

Le candidature e i relativi progetti devono essere esclusivamente presentate compilando il modulo e inviandolo all’indirizzo: info@borgodellemeraviglie.it o consegnandolo brevi manu presso la sede di Confcommercio Bisceglie in Via Capitan Gentile 13 entro le ore 21:00 del 20-06-2020.

Ciascun progetto dovrà contenere al suo interno:

Soggetto proponente e, in caso di raggruppamento, indicazione del capofila ed elenco degli altri partecipanti al momento della candidatura;

Documento di identità e sintetico CV del soggetto proponente e, in caso di raggruppamento, del capofila;

Contatto telefonico e-mail del soggetto di riferimento del progetto;

Descrizione sintetica dell’attività proposta da svolgere nel locale, completa di immagini campione esemplificative dei prodotti in vendita e/o servizi erogati;

Se necessario, eventuale proposta di utilizzo dello spazio esterno adiacente al locale;

Descrizione delle attività gratuite miranti al coinvolgimento della comunità da comunicare all’Associazione per la promozione delle attività settimanali;

Indicazione orientativa dei mq necessari;

Elenco dei macchinari e/o tecnologie da utilizzare;

Descrizione breve del tipo di allestimento interno ed eventualmente esterno che si effettuerà;

Impegno a osservare i tempi di allestimento e disallestimento e le altre indicazioni organizzative dell’Associazione.

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI VINCITORI

La valutazione delle proposte e la conseguente assegnazione dei locali oggetto dell’avviso IL BORGO DELLE MERAVIGLIE sono insindacabili in quanto espressione dell’applicazione di criteri esplicativi delle strategie e obiettivi perseguiti dal Comitato ai fini della progettazione.

L’elenco dei soggetti assegnatari sarà comunicato sul sito www.ilborgodellemeraviglie.it entro il 25-06-2020

Ciascun assegnatario riceverà una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura con le ulteriori indicazioni di cui all’articolo 6.

Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti e sarà così assegnato:

5.1 massimo 60 punti

originalità, qualità e grado di innovazione di processo e di prodotti

coinvolgimento della comunità locale e qualità dell’accoglienza e della relazione con il pubblico

capacità dei prodotti o dei servizi messi in vendita e della relativa comunicazione e packaging di promuovere e raccontare, almeno in parte, il territorio cittadino, la sua storia, la sua identità e tipicità, l’architettura, le tradizioni anche attraverso l’uso e la rielaborazione del genius loci , dei tratti e dei simboli distintivi e tipici del paese: l’archeologia, l’agro-alimentare, le tradizioni sacre e religiose, la pietra e l’architettura, e quanto altro costituisca l’unicità e l’originalità del nostro territorio

, dei tratti e dei simboli distintivi e tipici del paese: l’archeologia, l’agro-alimentare, le tradizioni sacre e religiose, la pietra e l’architettura, e quanto altro costituisca l’unicità e l’originalità del nostro territorio originalità della insegna che individua ogni singola attività

5.2 massimo 10 punti

Età dei soggetti proponenti under 35 anni;

5.3 massimo 20 punti

Sostenibilità ambientale del progetto, capacità di non inquinare, produrre rifiuti zero nel packaging e nelle modalità di eventuale consegna del prodotto; allestimento degli spazi con materiale di riciclo

5.4 massimo 10 punti

Eventuali attività o proposte aggiuntive e/o migliorative a carico del proponente rispetto a quelle richieste dall’avviso.

ART. 6 - ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SELEZIONE DELLA PROPOSTA.

Salvo diversa indicazione dell’Associazione, i soggetti assegnatari saranno invitati a una conferenza organizzativa di presentazione dei progetti in data 27 giugno 2020.

Nel medesimo giorno o in quelli immediatamente successivi, il Comitato provvederà, d’intesa con ciascuno degli assegnatari, all’individuazione del locale da affidare in uso temporaneo con la contestuale sottoscrizione del relativo contratto di affidamento.

Gli assegnatari saranno impegnati a procedere il prima possibile alla fase di allestimento del locale assegnato che dovrà obbligatoriamente terminare entro e non oltre il 3 luglio 2020.

I locali andranno ripuliti, liberati e restituiti al Comitato entro il giorno 23 agosto 2020.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge D.lgs. 196/2003 e s. m. i. > Codice in materia di protezione dei dati personali.

CONTATTI

Confcommercio Bisceglie. Per ulteriori informazioni scrivere a info@borgodellemeraviglie.it o visitare i canali social del Comitato.