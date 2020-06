​Davide Galantino Delegato d'aula per Fratelli d'Italia

«Ringrazio il presidente Giorgia Meloni, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e i colleghi di Fratelli d'Italia per avermi scelto nel ruolo di Delegato d'Aula. Mi impegnerò al massimo per rendere onore a questo compito e per vigilare sui lavori del Parlamento».

Lo scrive il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia Davide Galantino.