​Angarano: «Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Ospedale. Da oggi si riparte»

«Il Direttore Generale della Asl Bt, Alessandro delle Donne, aveva anticipato l'imminente riapertura dell'ospedale nell'ultima seduta del consiglio comunale di Bisceglie e i tempi sono stati ulteriormente accelerati.

Da lunedì 8 giugno, dunque, come comunicato ufficialmente dalla Asl Bt, il "Vittorio Emanuele II" riprenderà la normale attività di assistenza riattivando le unità operative di Malattie Infettive, Medicina, Ginecologia e Pediatria, Ortopedia, Chirurgia, Rianimazione, Pronto Soccorso».

E' quanto sottolinea il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«La Asl Bt, inoltre - aggiunge -, ha confermato il potenziamento dell'ospedale con attività legate alla endocrinologia e alla pneumologia oltre ai lavori al pronto soccorso.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: GRAZIE a tutti coloro che hanno lavorato per fronteggiare questa complicatissima emergenza: la Regione Puglia, la Asl Bt, la direzione dell'ospedale e in modo particolare, a tutti gli operatori sanitari che hanno dato fondo a tutte le loro energie, con professionalità, dedizione ed umanità, per prendersi cura di noi. Ed è grazie a loro se il nostro ospedale si è confermato, ancora una volta, un presidio di assoluta eccellenza in grado di reggere l'onda d'urto di un nemico pericoloso e invisibile, diventando riferimento per il nostro territorio. Di questo noi biscegliesi dobbiamo essere orgogliosi.