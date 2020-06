«Che succede al settore “Immondizia” del Comune di Bisceglie? Nuovi incarichi dirigenziali: bocciata l’idea di uno specialista ingegnere ambientale per la nettezza urbana. Si continua con la soluzione casalinga dell’arch. Losapio, che oltre a continuare a gestire le ripartizioni Urbanistica, Edilizia privata e Lavori pubblici, dovrà continuare a gestire, fino a quando durerà l’amministrazione Angarano, anche Igiene urbana e Ambiente (con Vas per le lottizzazioni e interventi, con conseguenti conflitti di interessi)».

E' quanto segnala il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Il Concorso effettuato per assumere l’ingegnere ambientale (nella specie ing. Piscitelli) - prosegue Spina - nel 2018 non è stato ripetuto (dopo le dimissioni del serio ing. Piscitelli), perché Angarano volle affidare ad altri il compito di effettuare le circa 10 proroghe del servizio di Igiene urbana e la gara con un unico partecipante, relegando l’ing. Piscitelli (acquistato come un nuovo Ronaldo dell’igiene urbana) alla panchina (ebbe la delega a dirigente degli Uffici demografici). Naturalmente, il sovraccarico di deleghe della nettezza urbana all’arch. Losapio sono assolutamente dannose per la città, considerando l'alta specializzazione di Losapio (uno dei migliori nelle sue materie) nelle sue attività più congeniali (Urbanistica, Lavori pubblici ecc). Perché insiste Angarano nel dare il delicato e specialistico compito dell’igiene urbana all’arch. Losapio? Perché unire anche l’ambiente? Perché mortificare urbanistica e lavori pubblici in questo momento così delicato? Perché limitare all’amministrativo le competenze della nuova dirigente?

Angarano partorisce così un mostro amministrativo a tre teste (Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici), con un paradossale conflitto di interessi molto evidente, rinunciando a far entrare specialisti nelle dinamiche dell’igiene urbana. Meglio una soluzione affidabile e professionale in casa che un estraneo specialista che entri nel settore dell’igiene urbana? Una soluzione che da Sindaco avrei evitato in modo permanente e definitivo per ragioni di efficienza organizzativa e trasparenza amministrativa. Evidentemente le buone intenzioni di pulizia dell’Angarano del 2018 si sono arrese alla “ Realpolitik” e alla necessità di pragmatismo del settore dell’igiene urbana. Noi a quel pragmatismo non ci siamo mai arresi in 12 anni».