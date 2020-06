Confagricoltura dona 5200 mascherine ad aziende e lavoratori agricoli

«Ragazzi senza punti di riferimento. La violenza di comitive nelle città è troppa»

"Probabilmente qualcuno si ricorderà del popolo della rete. Ma la rete doveva essere un modo per condividere, per migliorarsi, uno strumento aggiuntivo, non un modo per tenere la gente sul divano 24 ore su 24, sui social, per perdere totalmente il contatto con la realtà. Perché poi