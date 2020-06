​In vigore gli orari estivi nei Centri comunali di raccolta dei rifiuti a Bisceglie

Tornano a pieno regime, dopo l’emergenza Covid-19 e le restrizioni che ha previsto, i servizi di Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce l’Igiene pubblica a Bisceglie, che non diminuiscono neanche nella stagione estiva.



Tornano più estesi gli orari dei Centri comunali di raccolta ed è già ripreso anche il servizio di “pesa” dei rifiuti conferiti dagli utenti nelle isole ecologiche di via Padre Kolbe e di via Carrara Salsello, nel rispetto delle consuete prescrizioni in tema di sicurezza: indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali e non accalcarsi nell’attesa del servizio.

Con il mese di giugno e fino alla fine dell’estate, gli orari dei due Centri comunali di Raccolta osserveranno i seguenti orari, sia per le utenze domestiche che non domestiche:

Ccr di via Padre Kolbe:

Lunedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

martedì: dalle 7.30 alle 13; dalle 15,00 alle 17.30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

venerdì: dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14,00 alle 16.00

sabato: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

Ccr di via Carrara Salsello:

Lunedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

martedì: dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14,00 alle 16.00

mercoledì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

sabato: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

È sempre opportuno ricordare che sono attivi i servizi on demand utilizzando il numero verde (800.032.488), il numero Whatsapp (335.66.877.67, risposte in orari di ufficio) e la App Eco 2.0 per effettuare segnalazioni e richieste di intervento. A Bisceglie, ancora una volta, il futuro si differenzia oggi.