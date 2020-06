Comune di Bisceglie, pubblicato l’avviso per l’albo delle associazioni

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it) l’avviso per acquisizione manifestazioni d’interesse per l’iscrizione all’albo delle associazioni comunali.

“L’obiettivo è censire il folto tessuto associativo cittadino con la prospettiva di creare una rete tra le associazioni che possano fare sistema, cooperare per obiettivi comuni”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’esperienza dell’emergenza sanitaria ci ha insegnato quanto sia importante fare squadra a tutti i livelli per finalità di interesse pubblico”.

“In questo modo puntiamo a facilitare anche l’interazione con le istituzioni locali per progetti e obiettivi utili alla collettività, che tendano alla crescita sociale e culturale della Città”, ha aggiunto Rosalia Sette, assessore del Comune di Bisceglie rapporti con le associazioni turismo e marketing territoriale. “Il provvedimento, completa l’iter amministrativo iniziato con l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni approvato in consiglio comunale nel 2019”.