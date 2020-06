«Sono sconcertato, lo dico da consigliere comunale da sportivo e da cittadino. Quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello dello sport, è in uno stato di abbandono e degrado scioccante. Un immobile comunale che si presenta con un cancello dismesso, erba tropicale, ringhiere mancanti e dismesse. Una struttura abbandonata a se stessa dove chiunque può accedere e prestarsi a essere ancora più danneggiata».

E' quanto denuncia il consigliere comunale della coalizione Nel Modo Giusto, Mauro Sasso, in merito alle condizioni in cui versa il “PalaDolmen” di Bisceglie.

«Purtroppo - prosegue - è evidente che l’amministrazione risulta essere completamente assente e inerte. Per non parlare di chi dovrebbe gestire lo sport gli sportivi e le strutture. Forse dovremmo cercarla a “Chi l'ha visto”. La domanda principale è: perché la struttura quando non in uso non viene regolarmente chiusa? Che fine ha fatto il custode? Possibile che in due anni nessuno è passato dal Palasport, neanche per farsi un selfie?

Se non c’è interesse a salvaguardare il patrimonio della nostra città, abbiano la dignità di farsi da parte ed eventualmente dare la struttura a gestione privata. Lo sport è e sarà sempre un motivo di aggregazione di socializzazione di speranza e pace, ma anche di una grande visibilità della nostra città. Speriamo che presto ci sia una “svolta”».