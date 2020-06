Rissa in piazza Vittorio Emanuele, un ragazzo di 16 anni picchiato selvaggiamente

La notizia ha fatto in pochi istanti il giro della città destando orrore e sdegno: un ragazzo sarebbe stato picchiato selvaggiamente durante una rissa scoppiata in piazza Vittorio Emanuele, davanti a decine di persone. Tra queste anche intere famiglie con bambini.

Al momento le notizie sono pochissime. Si sa soltanto che la rissa è scoppiata intorno alle 22 tra alcuni ragazzi che stavano trascorrendo la serata di festa in piazza. Ad avere la peggio un ragazzo tranese di 16 anni che è rimasto a terra in pessime condizioni. Per qualche istante si è persino temuto il peggio. Non si sa cosa abbia scatenato la violenza. Maggiori dettagli si potranno avere solo con il passare delle ore. La rissa è scoppiata a due passi dai leoni del monumento ai caduti.

Sul posto un'ambulanza del 118, oltre a Carabinieri e Polizia Locale che stanno cercando di chiarire cause e identità dei partecipanti alla rissa. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale ad Andria in codice rosso.

Sabato scorso una rissa analoga era scoppiata davanti ai locali della movida del porto di Trani, tanto da spingere il Sindaco a comminare la sospensione di 5 giorni ad un locale molto frequentato.