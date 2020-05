Nonna Isabella ha sconfitto il coronavirus a 99 anni

Appaiono stabili le condizioni della signora Isabella a poche ore dal suo arrivo all’Hospice di Universo Salute, a Bisceglie. La paziente, che ha sconfitto il covid a 99 anni, ieri ha lasciato la sua stanza del reparto universitario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Ospedale D'Avanzo di Foggia, con destinazione Bisceglie, dove - per la prima volta - è stata ricoverata.

L’infezione è stata contratta altrove, precisano dalla direzione della struttura sanitaria biscegliese.

“E’ un nuovo ricovero” spiega la responsabile dell’U.O. Hospice di Universo Salute, la dr.ssa Lidia Roselli, che aggiunge: “Ho appena conosciuto nonna Isabella: è una persona straordinaria… le sue condizioni appaiono stabili. E’ ricoverata comunque in isolamento, secondo prassi, circondata da tutto il nostro affetto. L'Hospice - conclude la dr.ssa Roselli - è sempre stato disponibile ad accogliere utenti non covid provenienti da altre strutture ove era in atto il contagio (come già avvenuto con una RSSA di Canosa lo scorso 19 aprile)”. Si evidenzia infine che tutti gli utenti ricoverati presso la struttura sono in buone condizioni cliniche.