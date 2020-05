Roma intangibile: oltre 200 test sierologici effettuati. Esito negativo per tutti

Lo storico e dinamico Sodalizio di Bisceglie, guidato dal Presidente Comm. Pasquale D’Addato, mercoledì 13 maggio 2020, dalle ore 7:30, ha dato origine a una grande iniziativa sanitaria, nel solco dei valori di mutuo soccorso, dopo un incontro con l’infettivologo biscegliese dott. Tommaso Fontana.

I soci hanno molto apprezzato la proposta fatta da Pasquale D’Addato a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione a sottoporsi al test sierologico relativo al Covid-19. Alla luce dell’iniziativa, la società operaia di mutuo soccorso “Roma Intangibile” ha ufficializzato che gli oltre 200 esami sierologici effettuati dai Soci hanno riportato esito negativo per tutti. Il Presidente, a tal proposito, ha affermatato: «Questo risultato è veramente significativo. Informo che ciò che è stato rilasciato come risultato negativo diventa un documento importante per chi andrà in un'altra regione».

Il Presidente, inoltre, ha tenuto a ringraziare i soci che volontariamente si sono sottoposti al test sierologico, e ha porto anche la propria gratitudine alla squadra dell’intero Consiglio direttivo - composto da Nicolantonio Logoluso, Emanuele Storelli, Pierpaolo Sinigaglia, Caterina Ruta, Pinuccio Stregapede e Franco Cognetti - insieme al Segretario Generale - dott. Franco Dell’Orco - e all'Amministrazione del Sodalizio - sig. Carlo Lopopolo e ing. Giuseppe Dammacco - per l'impegno profuso. Le congratulazioni, in più, sono state rivolte a chi ha effettuato i prelievi con professionalità, serietà e sacrificio: il socio Giambattista Dell’Olio e la socia collaboratrice Lucia Chetta.

Una particolare menzione va alla Task Force Sanitaria e di Sicurezza di Roma Intangibile costituita dalle professionalità di: dott. Tommaso Fontana, gen. Pasquale Preziosa, prof. Graziano Leuci, dott. Marco Papagni. Il dott. D'Addato ha concluso: «Il nostro impegno e la nostra volontaria generosità sono a disposizione non solo dei nostri Soci ma anche della nostra Comunità.»