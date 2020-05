Il giorno di Ferragosto dello scorso anno, Pablo Rigante ci chiamò. “Presentiamo il libro di Nadia Toffa, che è morta da qualche giorno. Facciamolo durante Libri nel Borgo Antico. Lo presento io”. Il programma era già pubblicato, cambiare orari e organizzare un’altra presentazione era impossibile. Ma quando Pablo chiamava e proponeva qualcosa, era difficile dirgli di no. E così la domenica pomeriggio aprimmo la manifestazione ricordando Nadia Toffa con Pablo e due oncologi biscegliesi, i dottori Nico Sasso e Manuel Naglieri. Pablo raccontò la sua storia, come sempre con allegria e serenità. Cercando di infondere coraggio in chi combatteva la sua stessa battaglia. Ma in realtà serenità e coraggio le dette a tutti noi. E a quella serenità facciamo appello per non scoppiare in lacrime oggi.

L’Associazione Borgo Antico commossa ricorda Pablo Rigante e ringrazia i siti di informazione di Bisceglie che oggi ci permettono di riproporre quella sua meravigliosa testimonianza.

Ciao Pablo.

Ciccio, Sergio e tutti gli amici di Borgo Antico.