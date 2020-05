La famiglia Mangano: «Grazie a medici e infermieri che hanno avuto cura del nostro Riccardo»

​Trovati in possesso di un chilo e 300 grammi di droga, due biscegliesi ai domiciliari

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno arrestato, in flagranza di reato due biscegliesi P. V. , 28enne e D. C. M. , 26enne, poiché trovati in possesso di 1,3 kg di marijuana. L’attività di polizia giudiziaria, condotta dai militari della Tenenza di Bisceglie, si è svolta