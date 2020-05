​Coronavirus, solo 4 nuovi casi in Puglia. Ma 5 decessi

Alloggi Erp, il sorteggio per chi ha lo stesso punteggio in graduatoria. Come seguirlo in diretta

Giovedì 28 maggio, alle ore 10 in sala consiliare, si terrà il sorteggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio nella graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, funzionale alla definizione della graduatoria finale. I cittadini,