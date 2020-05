Pablo Rigante non ce l'ha fatta, si è spento questa mattina

«Oggi è una giornata triste, ci ha lasciato Pablo Rigante, una delle persone più tenaci e coraggiose che abbia mai conosciuto».

E' il saluto del Sindaco Angelantonio Angarano all''ex Consigliere comunale di Bisceglie scomparso prematuramente in mattinata all'età di 44 anni vinto da una lunga malattia.

«Grazie per averci insegnato cosa sia l’amore vero per la vita - prosegue Angarano -, che hai continuato ad onorare sempre. Con lo spirito di un “guerriero buono”, con inesauribile forza d’animo, hai lottato fino alla fine, con un’incredibile capacità di sdrammatizzare anche i momenti più difficili. E con il tuo smisurato coraggio hai infuso speranza e forza in tanti cittadini che affrontano la malattia in silenzio, con grande dignità. Alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene giungano le nostre sentite condoglianze e quelle della Comunità. Ciao Pablo, ci mancherai».