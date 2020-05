La prima riunione del Coc ampliato alla partecipazione di personalità eccellenti di Bisceglie

«Stiamo continuando a lavorare con tutte le nostre energie per far ripartire la nostra Città e rilanciare la nostra economia, priorità per lasciarci alle spalle il periodo delicato che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria che ha determinato una pesante crisi economica e sociale».

E' quanto sottolineato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano nel suo consueto messaggio quotidiano ai cittadini.

«Tocchiamo con mano ogni giorno - scrive - le difficoltà, le incertezze, le paure di molti nostri concittadini. Per questo, tenendo sempre alta l’attenzione sulla necessità di rispettare le misure di sicurezza per tutelare la nostra salute ed evitare il rischio che la curva dei contagi possa tornare a salire, ora è il momento di rialzare la testa e tornare ad avere fiducia nel futuro.

Abbiamo effettuato una riunione del Coc ampliato alla partecipazione di personalità eccellenti della nostra Città per condividere linee strategiche di sviluppo post Covid. Sono emerse ottime indicazioni e riflessioni che continueremo a sviluppare ed approfondire con gruppi di lavoro tematizzati per settore per essere ancora più protagonisti di un percorso di rinascita della nostra Città e per trasformare le difficoltà in opportunità.

La riapertura del mercato settimanale che si è svolto in ordine e sicurezza, il sorteggio effettuato in tema di edilizia residenziale pubblica che darà la possibilità di pubblicare la graduatoria definitiva e assegnare le case popolari, il sostegno ai nostri imprenditori del settore turistico-ricettivo affinché possano tornare subito operativi e, ove possibile, con maggiore spazio a disposizione per rendere ancora più belle ed accoglienti le nostre zone più caratteristiche, l’arrivo di un’imbarcazione storica (una struttura turistica a tutti gli effetti) che dà ulteriore lustro al nostro porto e apre scenari turistico-culturali, sono tutti primi segnali positivi.

Stiamo continuando a lavorare sulla fiscalità locale per sostenere sia commercianti che famiglie con una manovra significativa. Stiamo studiando altre misure per aiutare chi è più in difficoltà. Non dimenticheremo le opportunità per i bambini e i ragazzi, sia in vista dell’estate sia dell’inizio del nuovo anno scolastico. E in tema di estate stiamo lavorando ad un’organizzazione che renda possibile fruire della nostra bellissima costa evitando gli assembramenti.

Insomma, ci tenevo a dirvi che ce la stiamo mettendo tutta, con forza di volontà e amore per la Città, per guardare avanti con ottimismo e positività.

Vi auguro la buona notte condividendo un’altra notizia che arriva dal Brasile e che ci infonde speranza: il nostro caro Don Mario Pellegrino è guarito dal Coronavirus. Gli inviamo il nostro caloroso abbraccio collettivo. Andiamo avanti insieme, torniamo a sognare, forza Bisceglie».