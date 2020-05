​"Pomeriggio ecologico" in spiaggia per i giovani di Bisceglie Illuminata Copyright: n.c.

Per la giornata di venerdì 29 maggio, il movimento giovanile Bisceglie Illuminata ha organizzato un pomeriggio in spiaggia "ecologico", aperto a chiunque volesse parteciparvi.

"Non si tratta della prima iniziativa di questo genere" - spiegano gli organizzatori - "ma in questo momento così critico abbiamo sentito la necessità di non tralasciare un aspetto molto importante del nostro essere cittadini, prima che giovani: prenderci cura dell'ambiente, che è un nostro dovere civico".

I partecipanti saranno divisi in gruppi ristretti e collocati in diverse aree della Prima e Seconda spiaggia, in modo da rispettare le misure di distanziamento sociale.

L'appuntamento è previsto per le ore 17.00, presso la Seconda Spiaggia. Munirsi di guanti e mascherina.