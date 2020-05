​Don Mario Pellegrino, verso la guarigione dopo il contagio da covid-19

Come, giorni fa, aveva comunicato con un messaggio di essere stato contagiato dal coronavirus, così con altro messaggio di poche ora fa, Don Mario Pellegrino, sacerdote biscegliese fidei donum in Brasile, fa sapere di essere risultato negativo al contagio, anche se bisognoso ancora di qualche altro giorno di riposo. Di seguito le sue parole:

«Carissimi. Desidero comunicare a tutti voi che ieri ho fatto l'esame di sangue in laboratorio e proprio ora mi è arrivata la risposta: sono ormai negativo al covid-19, secondo quanto l'infermiera del posto mi ha detto. Devo però rimanere in isolamento fino al 3 giugno, quando avrò la visita medica. Sarà il dottore che vedrà i risultati finali e mi dirà cosa devo fare anche perché la tosse continua a farmi compagnia. Grazie di vero cuore per aver pregato per me. Chiedo che continuate a pregare per me e per tutti coloro che vivono il calvario di questo virus. Dopo che la visita medica, darò altre notizie. Grazie a tutti».