Alloggi Erp, il sorteggio per chi ha lo stesso punteggio in graduatoria. Come seguirlo in diretta

Giovedì 28 maggio, alle ore 10 in sala consiliare, si terrà il sorteggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio nella graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, funzionale alla definizione della graduatoria finale. I cittadini, complice l’emergenza sanitaria in corso, potranno seguire le operazioni di sorteggio in diretta streaming esclusivamente collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie. bt.it .

“È un ulteriore passaggio significativo nella lunga procedura, finalmente in via di ultimazione, che porterà alla consegna degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “L’iter era incagliato, visto che al bando pubblicato nel 2016 non era seguita la graduatoria. Abbiamo così riattivato le procedure propedeutiche e pubblicato la nuova graduatoria, come non avveniva dal lontano 2007. Continueremo a lavorare per sostenere il diritto alla casa e fronteggiare l’emergenza abitativa che per anni è stata ignorata nella nostra Città”.