Mercato settimanale, “Ripreso in sicurezza, l'organizzazione ha funzionato”

“La ripresa del nostro mercato settimanale in sicurezza è un ottimo segnale che infonde positività per la ripartenza e una ripresa, seppur graduale, della nostra economia. Le misure di sicurezza predisposte dall’Amministrazione Comunale in condivisione con le associazioni di categoria hanno funzionato e consentito lo svolgimento del mercato in maniera ordinata. Restare senza mercato per diverso tempo è stato triste e ha messo in grave difficoltà gli operatori. Vederli al lavoro e vedere i cittadini tornare a popolare il mercato ci incoraggia e conferma che siamo sulla strada giusta: riaprire in sicurezza si può e si deve ma dipende anche dalla collaborazione di tutti noi. Per questo ringraziamo tutti, sia i commercianti che gli utenti, per aver rispettato le regole con senso di responsabilità”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.