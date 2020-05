Tempi rapidi e certi per l'occupazione di suolo pubblico, ordinanza del sindaco Angarano

Velocizzare il rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici per garantire l'avvio celere delle attività e supportare i titolari di esercizi commerciali del settore turistico-ricettivo, dando loro la possibilità, ove fattibile, di usufruire di maggiore spazio così da poter ospitare clienti in sicurezza, evitando il rischio di assembramenti. Per questo il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha firmato un'ordinanza sindacale con la quale stabilisce modalità e tempi certi per le richieste di occupazione di spazi pubblici.

Le istanze, per una procedura più immediata, devono essere inviate esclusivamente tramite piattaforma informatica “Impresainungiorno” al sito web http://www.impresainungiorno. gov.it/web/guest/comune? codCatastale=A883 allegando la planimetria e copia del documento di identità del firmatario.

In caso di richiesta di autorizzazioni già rilasciate nel 2019, per cui si intende occupare lo stesso spazio pubblico, sarà necessario allegare anche un’autocertificazione attestante che nulla è cambiato rispetto alla zona pubblica indicata e ai requisiti del richiedente. In questo modo si potrà occupare sin da subito l’area interessata, fermo restando che il procedimento seguirà il suo iter fino al rilascio della autorizzazione 2020, entro 30 giorni dall’istanza.

In caso di richiesta di ampliamento dell’occupazione rispetto a quanto già autorizzato e di occupazione ex novo, invece gli uffici dovranno rispondere in soli 7 giorni, tempo davvero minimo necessario per consentire ai funzionari di istruire le pratiche e fare le dovute verifiche.

L’ordinanza sindacale conferma l’esenzione dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, “con l’impegno ad andare oltre il Decreto Rilancio ed estendere la misura al 31 dicembre 2020”, spiega il Sindaco Angarano. “Una burocrazia più veloce, telematizzata e dalla parte dei cittadini, cui abbiamo lavorato in sinergia con gli assessori Naglieri e Sette, per promuovere la ripresa delle attività turistico-ricettive, pesantemente danneggiate dall'emergenza sanitaria. Ma non ci fermeremo alla Tosap. Come già detto in consiglio comunale stiamo lavorando ad una misura tributaria che riguardi in maniera diffusa la tassazione locale, comprendendo per esempio la detassazione della Tari per le attività rimaste chiuse e anche per le utenze domestiche. Queste sono risposte concrete e tempestive, le polemiche e le strumentalizzazioni non ci interessano, men che meno in questo periodo complicato”, conclude il Sindaco Angarano.