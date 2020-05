​«Ritirato il Piano triennale delle opere pubbliche per evidenti criticità»

«Con Angarano le sorprese negative non finiscono mai. Ritirato il Piano triennale e annuale 2019 delle opere pubbliche già annullato dal Tar Puglia».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Per la terza volta in tre mesi - spiega -, il Piano triennale, già annullato dal Tar Puglia con la sentenza n.1505/2019, e’ stato ritirato da Angarano per evidenti criticità. Intanto, dal 2017 non viene più realizzata un’opera pubblica a Bisceglie e abbiamo un bilancio 2019 approvato, unico caso in Italia, monco di tutta la parte relativa alle opere pubbliche (la parte sicuramente più importante). Situazione di palese criticità e illegittimità degli atti di programmazione comunale, che sta danneggiando profondamente le tasche dei cittadini biscegliesi».