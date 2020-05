Mercato, riapertura sperimentale con misure di sicurezza. Sindaco: “Non sprechiamo opportunità”

Martedì 26 maggio riaprirà, dalle ore 8 alle 12:30, il mercato settimanale, sia per la vendita di generi alimentari che di generi non alimentari. L’Amministrazione Comunale, di concerto con le Associazioni di categoria Confcommericio, Confesercenti, Mercatincittà e Casambulanti, ha ridefinito la planimetria dell’area mercatale con una disposizione degli stalli che limiti il rischio di assembramenti.

Gli ingressi saranno due: da corso Umberto e da via Seminario (incrocio con Via Martiri di Via Fani) con due uscite, entrambe in via Giuliani. L’area mercatale sarà opportunamente delimitata da recinzioni e transenne mobili presidiate. Non sarà possibile l’accesso da altri varchi, eccetto ovviamente i mezzi di soccorso.

Le associazioni di categoria si sono impegnate a collaborare con personale che sarà incaricato dagli operatori economici interessati a vigilare sul numero di presenze contemporanee degli avventori per evitare assembramenti nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per la stessa finalità è stato previsto un presidio di agenti di Polizia Locale. Gli operatori commerciali dovranno adottare tutte le misure atte ad evitare assembramenti di utenti in prossimità del loro punto vendita attraverso l’utilizzo di biglietti numerati o di personale che farà rispettare la distanza interpersonale. Tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare guanti e mascherine e dovranno imporre agli acquirenti il divieto di toccare i prodotti in vendita senza l'uso di guanti monouso.

“Abbiamo svolto un lungo lavoro di confronto e concertazione insieme alle associazioni di categoria”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo fatto il possibile per disporre la riapertura in sicurezza affinché si potesse dare ossigeno alla categoria degli ambulanti, in grave difficoltà in questa emergenza. Dobbiamo ripartire per rimettere in moto la nostra economia ma è opportuno ricordare che dobbiamo farlo in sicurezza, senza mettere in pericolo la salute pubblica. Per questo, con gli operatori, abbiamo condiviso una serie di prescrizioni che garantiscano lo svolgimento del mercato in sicurezza. Sarà una riapertura sperimentale e condizionata. Se dovessero insorgere problemi sul rispetto delle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 siamo pronti ad intervenire con correttivi organizzativi e, se necessario, anche a richiudere il mercato. Per questo raccomando a tutti, operatori e clienti, la massima responsabilità: non sprechiamo questa opportunità”, ha concluso il Sindaco Angarano.