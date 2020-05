​L'esercito nelle strade della Bat, il Pd ringrazia il Ministro Boccia

«Se oggi la provincia Bat può contare di un nuovo contingente di 30 militari dell'esercito che supporterà le forze di polizia sulle strade e in tutte le attività di controllo per contenere la diffusione del Coronavirus dobbiamo ringraziare il Governo e il lavoro straordinario del Prefetto Valiante con tutte le forze dell’ordine. Un grazie speciale al ministro Francesco Boccia che ha sempre seguito, anche a distanza, le esigenze di tutti i territori italiani riservando alla Puglia e alla Bat l’attenzione che merita».

Così in una nota la federazione provinciale del Pd Bat.



«Il virus non è ancora stato sconfitto - prosegue il Partito democratico - e, pur tornando alla nostra vita di ogni giorno, non possiamo abbassare la guardia. Il distanziamento sociale, le mascherine, le precauzioni con cui ognuno di noi ha imparato a convivere in questi mesi sono ancora l'arma migliore per contenere i contagi. I militari operativi sul nostro territorio daranno un mano al prefetto e alle forze di polizia che stanno facendo un lavoro quotidiano eccezionale, per evitare assembramenti nel caso in cui si dovessero verificare situazioni potenzialmente a rischio. È dovere di tutti i cittadini collaborare con le forze dell’ordine per garantire il massimo rispetto delle regole di distanziamento sociale".