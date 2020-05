​L’ambiente secondo biscegliesi, Pro Natura lancia il sondaggio online ​

Ambiente: la parola ai cittadini. Questa è in sintesi l’iniziativa voluta, progettata e realizzata da Pro Natura, che ha intenzione di raccogliere l’opinione dei biscegliesi attraverso un questionario ispirato ai principi di Agenda XXI.





L’Agenda XXI

Proposto dalla carta di Aalborg, Agenda XXI è un esempio di “democrazia partecipata”: il cittadino si rende protagonista della vita sociale e mette a disposizione le sue risorse per il miglioramento della “res publica”. Come svolge questo suo diritto/dovere? Viene invitato a partecipare con un questionario/sondaggio, in seguito la pubblica amministrazione gli mette a disposizione uno spazio istituzionalizzato che può essere un forum, un gruppo tematico o un settore di intervento nel quale il cittadino esprime idee, proposte ed opinioni. In questo momento a Bisceglie questo processo di condivisione sta subendo una fase di stallo e le prospettive non sono incoraggianti in quanto non abbiamo alcuna percezione delle future politiche ambientali. Non esistono certezze soluzione per le aree verdi, per le zone da proteggere, per la tutela e la salvaguardia degli habitat e della costa in quanto le questioni ambientali non hanno un unico referente e neanche un unico ufficio, perché l’Assessore all’Ambiente non è stato mai nominato e le rispettive competenze sono frammentate su le altre figure assessorili .

Il questionario

Cosa ne pensano i cittadini delle principali problematiche ambientali come la lottizzazione della Bi-Marmi e la Zona di Ripalta? Come eseguono la raccolta differenziata? Quali sono i suggerimenti per migliorare l’ambiente? Quali sono le loro opinioni riguardo Pro Natura? Per ottenere queste informazioni abbiamo articolato il sondaggio su sei domande a risposta multipla più un settimo punto riservato ai commenti. Tutte le risposte verranno raccolte in forma anonima e nel rispetto della privacy, saranno esaminate per poi essere elaborate e rappresentate graficamente e i risultati saranno resi pubblici ed accessibili a tutti.

Come partecipare? Il questionario è disponibile cliccando sul seguente link:

https://forms.gle/9EW9fAVmo9r9n7vy5

che troverete anche sulla nostra pagina www.facebook.com/pantanoripalta. Altrimenti è possibile inviare il questionario compilato alla mail ripaltaareaprotetta@gmail.com scaricandolo al link:

https://drive.google.com/open?id=1g8x2yJi0oAhliHcY5Y5e-HUv7fITakiC